У сборной Украині по футболу всё ещё нет тренерского штаба, но есть список вызванных футболистов

В сентябре сборную Украины по футболу ждут три матча. Соперники - сборные Казахстана, Франции и Чехии.

Сегодня, видимо, наконец-то будет объявлено, кто станет готовить украинскую сборную к этим поединкам.

Пока же, при отсутствии тренерского штаба, украинская ассоциация футбола обнародовала список вызванных футболистов национальной сборной. В нем 24 футболиста. И есть еще список из 8-ми резервных футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»);

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге»);

Полузащитники: Тарас Cтепаненко («Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все – «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – «Ференцварош»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»);

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика»), Артем Довбик («Днепр-1»);

Резервный список: Евгений Макаренко («Фехервар»), Виктор Коваленко («Специя»), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все – «Шахтер»), Тарас Качараба («Славия»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Владислав Кочергин («Заря»).

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