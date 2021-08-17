На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС в Фейсбук.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, и погиб.

Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов у Золотого-4, неподалеку Широкино, в районе Водяного, что на Приазовье.

В направлении Новомихайловки и вблизи Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

Как отмечается, на обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

«Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации», - добавили в штабе ООС.





Агентство Телевидения Новости