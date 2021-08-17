На Харьковщине за сутки умерли четверо заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 86 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 65 из них - жители Харьковского района (59 - города Харькова).

9 заболевших - из Чугуевского, 5 - Изюмского, 4 - Лозовского, 2 - Богодуховского, 1 - Красноградского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 150 532 заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в области умерли 4 пациента с COVID-19, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 631 летальный случай.

При этом 145 509 заболевших уже выздоровели (29 из них – за прошлые сутки), 1392 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 53 человека.

Напомним, за прошлые сутки диагноз «коронавирус» в Харьковской области установили 13 заболевшим, двое пациентов умерли.

Агентство Телевидения Новости