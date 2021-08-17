Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об отличии Президента Украины "Национальная легенда Украины".

Об этом сообщает пресс служба главы государства.

Этим указом утверждено Положение об отличии "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

"Этой награды удостаиваются ... за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Отличие изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский подписал указ № 294/2021 «Об установлении отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины».

Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также ее будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Агентство Телевидения Новости