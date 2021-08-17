Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:15
Просмотров: 124

В Харьковской области разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего из дома

В Харьковской области разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего из дома

В Харьковской области разыскивают пропавшего 13-летнего жителя поселка Казачья Лопань Максима Неумывакина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 15 августа около 06:00 мальчик ушел из дома и не вернулся. Телефона при себе он не имеет. Ранее парень неоднократно уходил из дома.

Его приметы: на вид 13-15 лет, полного телосложения, рост 165-170 см, русые волосы, голубые глаза, на лбу родимое пятно.

Максим был одет в красную спортивную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, светло-коричневые сапоги, черную шапку.

Какую-либо информацию о разыскиваемом подростке в полиции просят сообщить в отдел полиции № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 63-208-88 или 102.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 