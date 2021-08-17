В Харьковской области разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего из дома

В Харьковской области разыскивают пропавшего 13-летнего жителя поселка Казачья Лопань Максима Неумывакина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 15 августа около 06:00 мальчик ушел из дома и не вернулся. Телефона при себе он не имеет. Ранее парень неоднократно уходил из дома.

Его приметы: на вид 13-15 лет, полного телосложения, рост 165-170 см, русые волосы, голубые глаза, на лбу родимое пятно.

Максим был одет в красную спортивную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, светло-коричневые сапоги, черную шапку.

Какую-либо информацию о разыскиваемом подростке в полиции просят сообщить в отдел полиции № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 63-208-88 или 102.

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