В Харькове на День города улица Сумская станет пешеходной

По ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, временно запретят движение транспорта и разместят праздничные локации.

Об этом сегодня, 17 августа, на рабочем совещании сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает пресс-служба мэрии.

Он предложил временно открыть этой участок для пешеходов, чтобы кафе, рестораны и другие заведения общественного питания могли вынести на улицу столики, установить палатки и шатры. Также обустроить праздничные локации смогут представители крупных торговых сетей города.

«Пускай люди гуляют, слушают музыку, отдыхают. Создайте атмосферу настоящего праздника», - дал поручение профильным департаментам Игорь Терехов.

Кроме того, он поручил ко Дню города привести в порядок места разрытий, завершить очистку памятников, установить биотуалеты в зонах отдыха, где планируется проведение массовых мероприятий, помыть входы в метро и пр. Он подчеркнул, что ко Дню города Харьков должен выглядеть безупречно.

Агентство Телевидения Новости