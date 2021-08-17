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Конфуз. Тренер сделал лишнюю замену. Команде присуждено поражение

Конфуз. Тренер сделал лишнюю замену. Команде присуждено поражение

Абсурдный случай произошел в матче первого этапа Кубка Германии по футболу.

Представитель элитной Бундеслиги "Вольфсбург" встречался с командой четверго дивизиона "Пройссен Мюнстер".

Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме футболисты "Вольсбурга" забили дважды и одержали в итоге победу 3:1.

Но в итоге "Вольфсбургу" было засчитано техническое поражение, и  "Пройссен Мюнстер" прошел в следующую стадию. Как оказалось, в овертайме "Вольфсбург" сделал 5-ю и 6-ю замены в этом матче. А, согласно регламенту, на розыгрыш Кубка Германии не распространяется правило о дополнительной, 6-й замене в дополнительное время.


Агентство Телевидения Новости

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