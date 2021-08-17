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В Украине впервые будут судить человека за пиратство

В Украине впервые будут судить человека за пиратство

В Украине впервые будут судить человека за пиратство. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства, а также подделки официального документа и его использования (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч . 4 ст. 358 УК Украины).

Расследованием установлено, что в июле 2020 гражданин Украины с целью получения 500 тысяч долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия.

После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его.

Кроме того, злоумышленник с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию, подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.

Агентство Телевидения Новости

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