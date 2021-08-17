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В МОН назвали условие полноформатного обучения школьников с 1 сентября

В МОН назвали условие полноформатного обучения школьников с 1 сентября

Уже через две недели, с 1 сентября 2021 года, украинские школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме. Обучение в школах будет происходить без изменений, если в стране будет "зеленая" карантинная зона и не будет угрозы распространения COVID-19.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам министра, на "дистанционку" или смешанный формат будут выходить только те школы, которые находятся не в "зеленых" карантинных зонах.

"Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зоны. С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - рассказал Шкарлет.

Как сообщалось, ранее Минздрав ввел требование вакцинации от COVID-19 80% персонала учебного заведения. В таком случае школа может работать даже во время сурового локдауна. По словам Шкарлета, заставлять делать прививки никого не будут.

 

Агентство Телевидения Новости

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