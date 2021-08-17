В парке Горького пройдет фотовыставка городов Украины за 100-летний период

Выставка фотографий Харькова и шести других городов Украины за более чем столетний период откроется 19 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам организаторов, выставка приурочена к 30-летию независимости Украины. В экспозицию войдут десятки снимков Львова, Киева, Днепра, Каменец-Подольского, Одессы, Полтавы и Харькова, которые ранее были опубликованы в книге «Украина. Города и годы». Самые старые фотоснимки датируются 1900-ми годами. Погрузившись в прошлое с помощью фотографий, гости выставки смогут узнать историю каждого города и его особенности.

По словам куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.

«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов.

Начало открытия выставки - в 12:00.

Локация мероприятия: возле колеса обозрения.

Агентство Телевидения Новости