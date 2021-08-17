Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 103

В парке Горького пройдет фотовыставка городов Украины за 100-летний период

В парке Горького пройдет фотовыставка городов Украины за 100-летний период

Выставка фотографий Харькова и шести других городов Украины за более чем столетний период откроется 19 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам организаторов, выставка приурочена к 30-летию независимости Украины. В экспозицию войдут десятки снимков Львова, Киева, Днепра, Каменец-Подольского, Одессы, Полтавы и Харькова, которые ранее были опубликованы в книге «Украина. Города и годы». Самые старые фотоснимки датируются 1900-ми годами. Погрузившись в прошлое с помощью фотографий, гости выставки смогут узнать историю каждого города и его особенности. 

По словам куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.

«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов. 

Начало открытия выставки - в 12:00.

Локация мероприятия: возле колеса обозрения.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 