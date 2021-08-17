Российская болельщица осталась в нижнем белье, чтобы футболист подарил ей футболку

Так себе фигура.

Во время матча 3-го тура российской Премьер-Лиги по футболу между командами "Уфа" и "Локомотив" (Москва) болельщица "Уфы" осталась в нижнем белье сомнительного качества и с плакатом в руках: "Бауэр, подари футболку, а то холодно"

Обращение было адресовано австрийскому футболисту "Уфы" Морицу Бауэру.

Руководство "Уфы" отыскало болельщицу, пригласило ее на тренировочную базу, и там Бауэр действительно подарил ей футболку.

Агентство Телевидения Новости