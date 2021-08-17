Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Движение "Талибан" объявило амнистию всем бывшим правительственным чиновникам Афганистана. Им предложили вернуться на работу, также пообещали безопасность населению.

Между тем утром 17 августа в аэропорту Кабула военные продолжили эвакуацию дипломатов. Туда начали вновь прибывать отчаявшиеся афганцы, которые пытаются бежать из страны.

Лидеры ведущих государств и организаций признались в ошибочных оценках ситуации в Исламской Республике Афганистан, выразили обеспокоенность увеличением из-за этого влияния России и Китая и выступили за новую стратегию.

Сын основателя "Талибана" муллы Мухаммеда Омара, Якуб Мухаммед Омар (является главой военной комиссии талибов) дал интервью местному каналу Tolonews. В нем он заговорил о предоставлении амнистии экс-чиновникам афганского правительства. Также предложил им вернуться на работу, "чтобы не блокировать административный аппарат государства". По его словам, движение не хочет, чтобы женщины были "жертвами", и приглашает их присоединиться к новому правительству.

Между тем на дипломатическом уровне был объявлен день международных переговоров, пишет La Repubblica. Так, на 17 августа запланирована видеоконференция министров иностранных дел Евросоюза, приоритетом названа эвакуация людей из Кабула.

Накануне ООН призвала к созданию "единого, открытого для всех и с участием женщин" правительства в Афганистане. Но посол страны в организации обратился к Совету юстиции с призывом не верить обещаниям талибов.

Отмечается, что в самом Кабуле ситуация резко изменилась 15 августа. После того, как поступило сообщение, что талибы вошли в город, люди начали прятаться по домам, запирать двери, улицы опустели.

Утром во вторник из Афганистана начали осуществляться военные рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц, передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности западных стран в аэропорту Кабула.

Накануне силы США, под контролем которых находится аэропорт, остановили эвакуационные полеты из-за хаоса. Однако 17 августа, по словам чиновника, взлетно-посадочная полоса и пространство вокруг него, заполненное тысячами панически настроенных людей, частично освободилось от толпы.

Американское посольство в Кабуле попросило граждан своей страны не являться в аэропорт, если им об этом не сообщили.

Ранее из Афганистана военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали 640 человек. Это стало едва ли не самым массовым перелетом в истории.

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