"Талибан" в Афганистане: в Ассоциации афганских граждан рассказали о ситуации в стране и помощи беженцам

В мае текущего года Соединенные Штаты Америки и НАТО начали официально выводить свои войска из Афганистана. И столица страны Кабул перешла в режим усиленной безопасности в ожидании реакции талибов - представителей исламского политико-религиозного движения, зародившегося около 30 лет назад. Летом талибы развернули наступление по всей стране против правительственных сил. 6 августа они полностью захватили город Зарандж, что на границе с Ираном, продвигались дальше, и уже 15 августа боевики "Талибана" начали наступление на Кабул. Вскоре заявили, что под их контролем - 100 процентов территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив свое решение желанием предотвратить кровопролитие.

Весь мир накануне шокировали видео из аэропорта Кабула, которые появились в социальных сетях. На них афганцы пытались любым способом попасть в самолеты, которые покидали столицу - цеплялись за крылья и шасси.

В Ассоциации афганских граждан в Украине рассказывают, ситуация в их родной стране сейчас очень напряженная. Представители диаспоры говорят - постоянно держат связь с родными и близкими, и готовы в случае прибытия беженцев в Украине оказать им помощь. Ведь сейчас тысячи людей пытаются выехать из Афганистана, а аэропорт стал для них местом последней надежды.

Сиддик Хваджа Хафизулла, президент Асоциации афганских граждан:

Для народа Афганистана - это очень тяжелое состояние. Все боятся, все хотят каким-то образом покидать страну, уехать оттуда. Конечно, безусловно, если наши земляки появятся каким-то образом в наших территориях Украины, мы готовы им помочь, и экономически помощь оказать, и в размещении - где они будут проживать. Мы к этому готовы.

Сразу после обострения ситуации разные страны мира начали срочную эвакуацию сотрудников своих посольств в Афганистане, в частности США, Индия и государства Евросоюза. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет 16 августа забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

Було непросто, дуже важко було забезпечити виліт літака, тому що аеропорт перебував в стані хаосу, хзовні в оточенні блок-постів представників "Талібану". Відповідно, була дуже складна операція. Але менше з тим, вдалося літак підняти в повітря. Вже на ранок ближче до ранку всі ці громадяни опинились в Україні. Серед яких є малолітні діти.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти других граждан Украины. Но в Афганистане начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов, следовательно, эвакуация произойдет лишь тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.

По состоянию на 17 августа 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Со всеми, кто дает о себе знать, дипломаты на постоянной связи. Самое тяжелое сейчас, отметил министр Дмитрий Кулеба, сделать так, чтобы эти люди добрались до кабульского аэропорта.





Агентство Телевидения Новости