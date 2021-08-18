Невеста попросила сестру изменить внешность ради красивых свадебных

Девушка заставила свою двоюродную сестру Эллу (Ella) перекрасить волосы в другой цвет, чтобы та соответствовала цветовой гамме предстоящей свадебной церемонии. Пользователи в сети раскритиковали такой поступок, назвав его странным.

Соответствующая публикация была опубликована на сайте Reddit. Невеста выбрала для свадьбы два основных цвета – синий и зеленый. Всех гостей она попросила прийти на торжество в нарядах, которые будут соответствовать этим оттенкам.

Двоюродная сестра невесты, у которой от природы рыжий цвет волос, была шокирована просьбой родственницы. Невеста заявила ей, что «рыжий цвет противоречит стилистике церемонии«. После этих слов девушка попросила Эллу изменить цвет волос, чтобы свадебные фото получились красивыми.

«Я бы никогда не потребовала от нее изменить цвет волос навсегда, поэтому предложила ей нанести временную краску, которая исчезнет после 14 помывок головы. Однако сестра сказала, что отращивала локоны на протяжении шести лет, и не хочет их портить. После этого я попросила ее надеть парик, однако она снова отказалась. Мы не смогли прийти к компромиссу. Элла отказалась менять внешность и решила не приходить ко мне на свадьбу», – высказалась по этому поводу невеста.

Однако пользователи выступили в защиту ее двоюродной сестры Эллы, заявив, что такое поведение является недопустимым и нарушает личные границы человека.

«Конечно, это твоя свадьба, но есть рамки, за которые ты вышла», «Невеста просто боится, что ее сестра будет выглядеть лучше, чем она», «Просить кого-то изменить натуральный цвет волос – это уже за гранью», «В течение нескольких месяцев после свадьбы всем будет наплевать на ваши фото. Ее волосы не испортят свадьбу, а вот твое отношение к людям – еще как», – написали в комментариях удивленные юзеры.

Источник: newsyou.info/

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