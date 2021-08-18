Парк на бульваре Юрьева полностью реконструировали

Открытие второй части реконструкции парка на бул. Юрьева состоялось 17 августа.

Как сообщили в горсовете, в рамках капитального ремонта там были проложены пешеходные дорожки, модернизировано наружное освещение, благоустроены зоны отдыха, установлены детские площадки с игровыми элементами.

Напомним, первую часть бульвара Юрьева с крупнейшим в стране урбан-парком открыли после реконструкции в октябре 2020 года. Там обустроили новые аллеи, установили детскую игровую площадку, скамейки и запустили фонтан с подсветкой в вечернее время.

Агентство Телевидения Новости