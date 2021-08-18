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У сборной Украины по футболу официально появился и.о. главного тренера

У сборной Украины по футболу официально появился и.о. главного тренера

Эпопея с тем, кто возглавит сборную Украины по футболу после отставки Андрея Шевченко, наконец-то завершена.

Исполком УАФ, убедившись в тщетных попытках Сергея Реброва разорвать контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, назначил и.о. главного тренера сборной Украины 64-летнего Александра Петракова.

Петраков пообещал, что сделает всё от него возможное, чтобы вывести сборную Украины в финал чемпионата мира-2022 в Катаре.


Агентство Телевидения Новости

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