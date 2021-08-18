В Афганистане нет военных ВСУ или Нацгвардии, есть только частные лица – Кулеба

Сейчас на территории Афганистана нет военных Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии. Там находятся частные лица, работавшие на военной базе по контракту. Об этом сообщается со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Сніданок з 1+1".

Он подчеркнул, что украинцы, которые остались в Афганистане после захвата власти талибами, не являются военнослужащими.

"Нет в Афганистане военных ВСУ или Нацгвардии. Это частные лица, которые по контрактам нанялись на работу в Афганистане. Там их три группы. Мы о них знали, мы были с ними в контакте... Это никакие не военнослужащие", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, МИД находится на связи с украинцами.

"Эта военная база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект - талибы взяли его под свой контроль... Это не ВСУ, но это граждане Украины. Мы все равно им поможем", - отметил министр.

Отметим, ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане находится 12 украинцев.

Агентство Телевидения Новости