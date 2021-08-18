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По Харькову будут курсировать новые автобусы

По Харькову будут курсировать новые автобусы

В скором времени на муниципальные маршруты выйдут новые автобусы производства турецкой компании «Карсан». Как сообщили в горсовете, первая партия уже прибыла в Харьков.

Автобусы прибыли двух классов: большие 8-метровые и поменьше, 6-метровые. Большие будут эксплуатироваться на линиях со значительным пассажиропотоком и в часы пик, малые - на менее загруженных маршрутах. Всего до конца года в Харькове появится 150 новых низкопольных автобусов. Еще 350 машин будут собраны в Харькове.

Новый муниципальный транспорт - это необходимость для города, чтобы не быть зависимым от прихотей частных перевозчиков и обеспечить стабильные перевозки горожан на комфортабельных коммунальных автобусах. К тому же, оплата в автобусах будет производиться без наличных денег, а только по карте «Е-тикет», а позже - и «Карте харьковчанина».

В частности, новые автобусы планируется пустить по маршрутам №17э, 19э, 89э, 245э.

Агентство Телевидения Новости

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