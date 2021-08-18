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Украинский тренер близок к грандиозному успеху с молдавским "Шерифом"
Украинский футбольный специалист Юрий Вернидуб уже почти вывел молдавский "Шериф" из Тирасполя в групповую стадию Лиги Чемпионов/
В квалификационном раунде плей-офф "Шериф" встречается с хорватским "Динамо" (Загреб).
Первый матч, состоявшийся в Молдове завершился крупной победой "Шерифа" - 3:0. Впереди ответный поединок в Хорватии.
Вернидуб сказал после матча с "Динамо", что это была "фантастическая игра, в которой все ребята выглядели очень мощно".
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