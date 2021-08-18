«Голос» Харьковщины поддерживает установку дедлайна для объединения патриотических сил с целью выдвижения единого кандидата

Сегодня, 18 августа, в 19:30 должен быть завершен процесс присоединения политических сил к перечню участников "Меморандума о партнерстве и сотрудничестве для выдвижения единого кандидата на выборах Харьковского городского головы".

Как заявил председатель Харьковской областной территориальной организации партии «Голос» Алексей Бабешко: «Подписание меморандума и приобщение к процессу выбора единого кандидата - это политическая ответственность. Партии, которые уже являются членами этого процесса, взяли на себя эту ответственность, а также все риски, связанные с возможными последствиями. Мы против позиции «наблюдения» со стороны и ультиматумов. Такая позиция не является конструктивной и не приближает участников к пониманию. «Голос» Харьковщины в очередной раз подчеркивает, что сейчас мы на пороге прорыва.

Никогда еще проукраинское сообщество не было столь близким к победе. Победой мы считаем сам факт объединения, несмотря на результаты выборов. Конечно, мы сделаем все для победы, но сегодня у нас есть шанс научиться объединяться и работать сообща! Пока мы не знаем, кто станет Единственным кандидатом, но осознаем важность этого процесса! Мы в очередной раз призываем все проукраинские партии присоединиться, а также всех харьковчан, кому небезразлична судьба города, сплотиться и поддержать процесс выдвижения, а также в будущем самого кандидата».

Накануне на своей странице в сети Фейсбук независимый модератор процесса по выбору единого кандидата от демократических сил Борис Редин рассказал о деталях последней встречи представителей демократического лагеря: «Стороны, что подписали Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между партийными организациями Харьковщины пришли к согласию, что участниками выдвижения единого кандидата могут быть только те, кто определился с политической ответственностью, подписав Меморандум до 19:30 18.08.2021 года. После определения времени процесс присоединения завершается. Далее Стороны переходят к окончательному формированию механизма и процедуры выдвижения и согласования Единого кандидата только в кругу определившихся с политической ответственностью путем подписания Меморандума и согласия с требованиями к Единому кандидату, с участием наблюдателя с правом совещательного голоса Харьковская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода».

Агентство Телевидения Новости