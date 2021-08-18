Под Харьковом в собственном дачном доме сгорел 45-летний мужчина

Накануне на номер «101» поступило сообщение о пожаре, что возник на территории дачного кооператива "Рассвет", который находится в селе Лизогубовка Харьковского района. Там горел дачный дом.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 100 кв.м. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 45-летнего хозяина.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Причина его возникновения устанавливается.

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