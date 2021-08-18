Не все сразу: в Харькове организуют поэтапное посещение зоопарка

После открытия зоопарка в Харькове организуют поэтапное его посещение. Об этом сообщили в горсовете.

Так, первыми зоопарк увидят люди льготных категорий. Потом – работники коммунальных предприятий. Уже с начала осени, в сентябре, вход в зоопарк будет открыт для индивидуального посещения по Карточке харьковчанина, и позже, ориентировочно с октября, его смогут посетить гости из других городов, для которых будут продаваться билеты.

Как отметили в горсовете, это сделано для того, чтобы уберечь животных, которые за время реконструкции отвыкли от больших групп людей, по рекомендации Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов. Специалисты определили, что в первый месяц зоопарк смогут посетить от 3,5 до 5 тысяч человек в день, и в дальнейшем эта цифра будет поэтапно увеличиваться. На проектную мощность посещаемости зоопарк сможет выйти не раньше, чем в ноябре.

Напомним, для харьковчан вход будет бесплатным, потому что Харьковский зоопарк - коммунальное учреждение, а значит - входит в собственность города.

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