В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем

В Украине будет создан биокластер «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий», в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду.

"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью потеряла всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. И во исполнение поручения Президента эту ситуацию мы начали менять еще в прошлом году, и одним из ключевых шагов на этом пути станет создание биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Бюджет проекта на этот год - 100 млн грн", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что кластер позволит объединить государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть в стране. По его словам, конечная цель - это разработка собственных вакцин, и для этого нужно начать изготавливать тест-системы и вакцины с открытой технологией производства.

Агентство Телевидения Новости