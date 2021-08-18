Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:32
Просмотров: 99

В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем

В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем

В Украине будет создан биокластер «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий», в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду.

"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью потеряла всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. И во исполнение поручения Президента эту ситуацию мы начали менять еще в прошлом году, и одним из ключевых шагов на этом пути станет создание биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Бюджет проекта на этот год - 100 млн грн", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что кластер позволит объединить государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть в стране. По его словам, конечная цель - это разработка собственных вакцин, и для этого нужно начать изготавливать тест-системы и вакцины с открытой технологией производства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 