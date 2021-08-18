В ХНУ им. Каразина открыли центр массовой вакцинации

Центр массовой вакцинации против COVID-19 в университете им. В.Н. Каразина работает с 18 августа. Об этом сообщили в ХОГА.

С работой центра ознакомился заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

«Мы продолжаем активную кампанию по вакцинации в Харьковской области. Видим, что заинтересованность в вакцинации среди населения региона растет. И это очень важно, особенно сейчас, ведь мы понимаем, что осенью нас, вероятно, ожидает новая волна заболеваемости COVID-19. Сегодня на Харьковщине работают уже 25 центров массовой вакцинации. Кроме того, вакцинироваться можно в пунктах прививки по месту жительства - их в области 154. Мы в полной мере обеспечены вакцинами против COVID-19. Созданы все условия для того, чтобы люди могли защитить свое здоровье и жизнь. Поэтому призываю харьковчан и жителей области обязательно воспользоваться этой возможностью и сделать прививку», - подчеркнул Михаил Черняк.

Он также сообщил, что на сегодня в области сделано 476 512 прививок. Первую дозу получил 310591 человек, вторую - 165921.

Центр вакцинации в ХНУ имени В.Н. Каразина расположен в северном корпусе университета (площадь Свободы, 6).

Центр будет принимать посетителей с 9:30 до 17:00 с понедельника по субботу.

В центре планируется проведение прививок вакцинами Comirnaty/Pfizer и Coronavac.

Агентство Телевидения Новости