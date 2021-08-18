Вспышка COVID-19 в одесском летнем лагере: у 33 детей штамм Delta

В Украинском детском центре (УДЦ) "Молодая гвардия" в Одесской области произошла вспышка COVID-19. У 33 воспитанников предварительно подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии Фактам ICTV. Чтобы подтвердить диагноз, пробы направили в Киевскую лабораторию.

Он отметил, что говорить о стопроцентном инфицировании штаммом "Дельта" пока нельзя. По предварительным исследованиям, этот вариант обнаружили у 33 детей, но стоит дождаться окончательных результатов.

"Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев", - добавил санврач.

Тестировать детей на штамм "Дельта" собирались еще 17 августа. Но тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, у которых помимо экспресс-теста положительным окажется и ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме того, городские власти области собираются развозить детей из центра по домам, но не всех. Дети, которые находятся в лагере "Зоряный", где и произошла вспышка коронавируса, вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими сотрудниками в течение 14 дней будут на карантине.

А тех детей, которые не контактировали с этим лагерем, отправят домой. Их обязательно протестируют на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.

"Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, со своими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые сейчас болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего обнаружения больного", - говорит Гончаров.

По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в COVID-больницу.

Ситуация с COVID-19 тревожная уже в 15 регионах - прогноз KSE по вспышке заболеваемости.

Сейчас на территории города Одесса есть две больницы, в которые могут госпитализировать детей с COVID-19 для дальнейшего лечения. В обеих есть почти 200 мест.

"В лагере "Зоряный" сейчас находится 494 ребенка, то есть если ситуация ухудшится, мест в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи хватит", - добавил он.

Санврач подчеркнул, что на места здоровых детей, которых отвезут домой, расселят инфицированных для уменьшения контакта и минимизации распространения болезни.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что с эпидемической точки зрения, поместить весь лагерь на карантин — это правильное решение. Они должны там находиться до того момента, пока не перестанут распространять вирус.

О вспышке коронавируса в одесском детском центре стало известно 16 августа. Тогда инфицировались 42 ребенка и двое работников.

Агентство Телевидения Новости