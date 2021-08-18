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Сегодня 16:28
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По завершении матча американская теннисистка грязно обматерила украинскую соперницу

По завершении матча американская теннисистка грязно обматерила украинскую соперницу

Фи, какая грубиянка.

В США на теннисном турнире Cincinnati Masters сегодня в матче первого круга встречались американка Кэти Макнелли и Даяна Ястремская из Украины.

Ястремская победила в двух сетах - 7:6, 7:6, после чего не пожала сопернице руку, но всё же затем исправилась, и рукопожатие состоялось.

А затем Макнелли, отвернувшись от Ястремской, сказала в адрес украинской теннисиски два слова. Притом оба матерные, потому цензурные рамки не позволяют их здесь написать.


Агентство Телевидения Новости

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