По завершении матча американская теннисистка грязно обматерила украинскую соперницу

Фи, какая грубиянка.

В США на теннисном турнире Cincinnati Masters сегодня в матче первого круга встречались американка Кэти Макнелли и Даяна Ястремская из Украины.

Ястремская победила в двух сетах - 7:6, 7:6, после чего не пожала сопернице руку, но всё же затем исправилась, и рукопожатие состоялось.

А затем Макнелли, отвернувшись от Ястремской, сказала в адрес украинской теннисиски два слова. Притом оба матерные, потому цензурные рамки не позволяют их здесь написать.





Агентство Телевидения Новости