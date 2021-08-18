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Гол ударом со своей половины поля

Гол ударом со своей половины поля

Любо-дорого посмотреть.

В четвертьфинальном противостоянии Копа Судамерикана между бразильским "Брагантино" и аргентинским "Росарио Сентраль" первый матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Брагантино". В ответном же поединке был забит лишь один гол, зато какой.

Шла 90+3 минута, футболисты "Росарио Сентраль" очень стремились забить, побежали на розыгрыш углового в чужую штрафную площадь, но мяч оказался у футболиста "Брагантино" Артура и тот, не доходя до центральной линии поля, пробил над далеко вышедшим вратарем и забил гол.

Так "Брагантино" победил 1:0 в этом матче, 5:3 - по сумме двух и вышел в полуфинал Копа Судамерикана.

Ниже в видееобзоре матча гол со своей половины поля на 2:30.


Агентство Телевидения Новости

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