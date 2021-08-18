Борьба за подъезд на улице Пушкинской

Теперь пользоваться этой лестнице жильцы дома на улице Пушкинской больше не могут, ведь полтора месяца назад часть подъезда закрыли. Люди возмутились, говорят, обычно пользовались именно дверями, которые выходят на Пушкинскую. Оксана живет в этом доме более 50 лет, говорит, мужчина, который выкупил часть подъезда здесь не живет. Женщина рассказывает, новый владелец пришел в их дом и заявил, что теперь эта часть лестничной площадки принадлежит ему, поэтому ходить здесь им нельзя.

Оксана, жительница дома:

Проблема возникла недавно, оказались собственники подъезда. Это общая площадь, все пользуются, все выходят через эту дверь, но оказалось, что у этой двери есть хозяин и он нам запрещает выходить через эту дверь, он как-то ее приобрел. На то что мы ему говорим, что подъезд не может быть чей-то частной собственностью, это общественное место и мы имеем право ходить и через ту дверь, и через эту. Он говорит, это вы так считаете и добиться от него больше ничего не удается.

Местные возмущены и пытаются вернуть себе право на полное пользование подъездом, уверены, что мужчина незаконно завладел этой территорией, а документ, который он показывал не является действительными.

Эдуард, житель дома:

Человек предъявил документ купли-продажи данного помещения от 15 июня данного года. В договоре написано, что он приобрел «не житлове приміщення», але согласно статье 1 Закону Украины об особенностях права собственности многоквартирных домов, нежилым помещением является изолированное помещение, но тут таких нет.

Денис показывает документ, о том, что он является одним из совладельцев части этого подъезда. Мужчина, признается, даже не мог представить, что после покупки возникнут проблемы. Денис уверяет, все сделано по закону, а сам участок уже лет 10 не является собственность жителей дома.

Денис, совладелец части подъезда:

Выкуплена она, как минимум с 13 года, как минимум. Предыдущие договора, которые я видел, которые были подписаны до этого, мы ж проверяли это помещение, нотариус проверял, и мы проверяли. И минимум с 13 года это уже не их. Почему они сейчас решили не принимать, почему решили подавать в суд я не знаю.

Юрист Роман Чумак, говорит, подъезд в многоквартирном доме — это место общего пользования, поэтому купить или продать его нельзя. И уверяет в этой ситуации действительно должен разбираться суд.

Роман Чумак, юрист:

Можливо ці внесені зміни в документи відбулися раніше, тобто попередній власник міг незаконно захопити це приміщення і якимось чином його узаконити у тому числі у судовому порядку, але це не означає що він теперішній власник має законні права на це приміщення.

Между тем жильцы дома уже обратились в суд и надеются, что они снова смогут пользоваться обеими подъездами дома.

Агентство Телевидения Новости