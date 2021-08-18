«Налог на роскошь» для бедных – харьковчане возмущены уведомлениями с налоговой

Харьковские пенсионеры стали заложниками разночтений норм Налогового кодекса между мэрией и налоговой администрацией. Харьковский горсовет освободил людей от уплаты налога на недвижимость площадью менее 85 кв м. О нулевой ставке налога говорится в решении сессии. Несмотря на это, налоговая начала отправлять людям платежки.

Мне нужно доплатить за 2020 рік, сума податкового зобов’язання за 2020 рік складає 184 грн 20 коп.

«Письма счастья» - в шутку называют харьковчане такие уведомления из налоговой. На этом шутки и заканчиваются. Ирина попала в ряды плательщиков так называемого налога на роскошь, потому что к площади ее стандартной трехкомнатной квартиры в спальном районе Харькова в свое время добавили и два балкона.

ИРИНА, харьковчанка:

Я должна платить за лишние 4 метра.

Растерянные и подавленные владельцы уведомлений из налоговой - преимущественно пенсионеры. Инна заплатила налог - испугалась, что налоговики начислят штраф.

ИННА, харьковчанка:

1095 грн плюс ещё почтовые расходы. Это просто катастрофа получилась. Ну пришлось выкрутится и чтоб не осложнять себе жизнь заплатить за это. Сейчас я осталась одна с сыном, сын инвалид. Он получает минимальную пенсию.

Счета за «коммуналку» и так заставляют экономить на лекарствах и пищи, жалуются люди. Платежки из налоговой харьковчан шокировали. Они были уверены - на местном уровне освободили от уплаты владельцев квартир площадью до 85 кв м. Речь идет о решении четырехлетний давности - на него ссылаются в мэрии.

ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, секретарь Харьковского горсовета:

Мы всем однозначно говорим, это наша прерогатива, мы ничего не повышали, ставка – ноль. Поэтому люди могут эти деньги не платить.

Кому верить - налоговой или секретарю городского совета - харьковчане не знают. За помощью жители нескольких многоэтажек обратились к местным депутатам.

АРТЕМ РЕВЧУК, депутат Харьковского горсовета:

Ми знаємо, що це ніяка не розкіш. Звичайна трикімнатна квартира або чотирикімнатна. Якщо там живе старенька бабуся. Їй якимось чином дісталась ця квартира і буває таке, шоб їй по тисячі гривень нараховується цей податок.

В налоговой говорят - журналистам готовы предоставить комментарий в печатном виде. По поводу видеокомментария посоветовали пользоваться материалом одного из местных телеканалов. А вот в ответе на депутатский запрос налоговая сообщила - Харьковский городской совет превысил полномочия, когда установил нулевую ставку налога. Юристы другого мнения - решение городского совета действующее - налоговики даже не пытались оспорить его в суде. В то же время, не стоит игнорировать оповещения с налоговой. Советуют, заручившись консультацией юриста, требовать проверки данных с оповещения.

СЕРГЕЙ КУРАКИН, адвокат:

Згідно норм Податкового кодексу, звернутись до контролюючих органів з заявою про проведення звірки. Ця заява подається в письмовому вигляді і надає можливість контролюючому органу з урахуванням тих даних, які надає платник податків, звірити – чи відповідає площа, чи застосовані пільги.

На основании сверки налоговая может отменить решение об уплате налога. Если и это не поможет - надо подавать в суд. Харьковчане же надеются - судиться с налоговиками не придется. Как и менять квартиры, в которых прожили всю жизнь, на меньшие.

ГАЛИНА, председатель ОСМД «Полярный»:

Пенсионеров больше 80% у меня живет. Людям прощаться с домом очень тяжело, но они будут вынуждены терять это все.

Сейчас же заложниками разницы в трактовке налоговых норм чиновниками уже стали тысячи горожан.

Агентство Телевидения Новости