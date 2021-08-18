Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:31
Просмотров: 118

На Карповском спуске у фургона опрокинулась кабина: водитель в больнице (видео)

На Карповском спуске у фургона опрокинулась кабина: водитель в больнице (видео)

Сегодня в 12:30 на спуске по улице Большой Гончаровской во время движения у фургона ТАТА опрокинулась кабина, после чего грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 2102.

С места аварии в больницу был доставлен 56-летний водитель фургона, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из кабины и передали медикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 