На Карповском спуске у фургона опрокинулась кабина: водитель в больнице (видео)

Сегодня в 12:30 на спуске по улице Большой Гончаровской во время движения у фургона ТАТА опрокинулась кабина, после чего грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 2102.

С места аварии в больницу был доставлен 56-летний водитель фургона, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из кабины и передали медикам.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости