Зоологический мост откроют в День города

Пешеходный Зоологический мост, который находится на Клочковском спуске, будет открыт в День города Харькова. Об этом сообщили в горсовете со ссылкой на заместителя городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Сирота.

По его словам, строительные работы уже близки к завершению. Сейчас там укладывают покрытие моста, а саму конструкцию оснащают светодиодным освещением. Также проводятся работы по благоустройству прилегающей территории: устанавливаются скамейки, фонари.

«Внешний вид Зоологического моста изменился основательно: смонтирована новая конструкция, были усилены опоры. Конструктив облицовывается гранитом. Также там появится подсветка, которая будет переливаться», - рассказал Семен Сирота.

Директор департамента также отметил, что до реконструкции мост пользовался популярностью среди влюбленных молодых людей, которые вешали там замки. Эту традицию, по его словам, никто запрещать не будет, и после открытия обновленного Зоологического моста замки можно будет вешать, как и раньше.

Агентство Телевидения Новости