Реконструкция тепломагистрали в Киевском районе: на какой стадии работы и когда включат горячую воду?

Горячую воду в домах по улице Матюшенко отключили еще в начале лета, говорят люди, поэтому вынуждены терпеть неудобства - при необходимости греют воду в кастрюлях и чайниках. Говорят, в прошлом году зимой и осенью были проблемы еще и с отоплением. Поэтому, надеются на качественные ремонтные работы от тепловиков, чтобы эти ситуации не повторялись.

Антонина Ивановна, жительница дома по ул. Матюшенко:

Та нету воды. Все лето нету. Ну, они ж там ремонт делают. Я знаю когда он будет? Обещают.

В «Харьковских тепловых сетях" отвечают - после проведения всех восстановительных работ теплоснабжение в домах Киевского района Харькова станет более надежным. А горячую воду подключат уже в ближайшее время, как только завершат ремонт.

Работы в 2021-м коммунальщики проводят масштабные. В этом году Киевский филиал КП планирует полностью обновить магистральный трубопровод, от которого зависит обеспечение теплом и горячей водой жителей 519, 522 микрорайонов и Северной Салтовки. Магистраль подвергается коррозии из-за подтопления грунтовыми водами и давно нуждалась в замене. Тепловики говорят, только в течение последних 3 лет обнаружили более 10 дефектов на разных участках, ухудшились гидравлические режимы. Именно поэтому на предприятии решили провести реконструкцию проблемной магистрали.

Алексей Лука, первый зам. технического директора КП "ХТС":

Мы вообще в этом году проводим работы практически эксклюзивные, потому что такого объема, как в этом году, мы не делали уже давно. А здесь труба, она лежит здесь уже больше 40 лет. Условия нахождения здесь тоже достаточно тяжелые, вы знаете - рядом Журавлевка, здесь грунтовые воды достаточно высоко, поєтому замена трубопровода напрашивается уже очень давно.

Коммунальщики будут перекладывать 698 погонных метров труб большого диаметра. Выполнено уже более половины от запланированного, идут активные работы на улице Матюшенко, тепловики говорят - работают в усиленном режиме, чтобы уложиться в сроки, и при этом сделать все качественно.

Федор Рафаилов, электрогазосварщик:

Ну, на дальнем участке у соседней бригады идет процесс демонтажа. Следующий - монтажа. У нас монтаж уже к финишу подходит, осталось завязать последнюю катушку и собрать неподвижную опору. с завтрашнего дня начинаем теплоизоляцию и накрываем канал, начинаем производить засыпку.

Работы разделены на три этапа, окончательные сроки завершения приходятся на начало сентября.

Алексей Лука, первый зам. технического директора КП "ХТС":

Киевский район у нас в этом году, наверное, один из самых лидеров, потому что масштабно проводятся работы по замене теплотрасс на поселке Хартрон. По внтутиквартальным сетям по 57 объектам идет перекладка, как труб по отоплению, так и труб по горячему водоснабжению. По крупным диаметрам - вот вы видите здесь участок.

В общем, ремонтный фонд Киевского филиала КП «Харьковские тепловые сети» составляет более 26 миллионов гривен, подчеркивают коммунальщики.





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