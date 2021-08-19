Скандал в матче розыгрыша Кубка Украины по футболу с участием "Волчанска". Побит судья

Харьковский клуб Второй лиги украинского футбола ФК "Волчанск" выиграл во 2-м предварительном этапе Кубка Украины у "Олимпии" из Савинцев. После чего футболисты и главный тренер "Олимпии" набросились на арбитра, обслуживавшего этот матч.

Сам поединок, проходивший в Полтаве, завершился со счетом 1:0 в пользу "Волчанска". Этот единственный гол на 80-й минуте провел с пенальти футболист "Волчанска" Иван Пец.

Когда же прозвучал финальный свисток досталось арбитру Ростиславе Дубине, обслуживашему этот матч. Особо усердствовал главный тренер "Олимпии" Александр Кулик, который рискует получить теперь длительную дисквалификацию.

"Волчанск" же ждет жеребьевку 1/16 Кубка Украины, дабы узнать имя соперника на этой стадии.





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