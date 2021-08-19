Артур Товмасян заявил, что оценку его деятельности дадут люди

Теперь уже экс-председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян во время внеочередной сессии, на которой депутаты поддержали его заявление о сложении полномочий заявил, что намерен и дальше работать в интересах каждого жителя региона. И поблагодарил депутатский корпус за работу.

«Хочу акцентировать внимание, что наша с вами работа совпала на завершение реформы децентрализии. Мы прошли этот трудный этап, сумели решить все организационные вопросы и не потеряли темпов эффективного развития области.

Вы все знаете, что я объехал много громад и руководители на местах, а главное - люди, чувствовали мою личную поддержку и поддержку Харьковского областного совета. И именно они могут дать оценку моей и нашей с вами деятельности»,- сказал с трибуны Артур Товмасян.

Кроме этого, добавил, что решение о сложении полномочий взвешенное, обещал работать для развития громад и дальше, независимо от того, какую должность будет занимать.

Агентство Телевидения Новости