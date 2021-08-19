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Землетрясение на Гаити: погибли почти 2,2 тысячи человек

Землетрясение на Гаити: погибли почти 2,2 тысячи человек

В результате мощного землетрясения на Гаити погибли 2189 человек, ранены более 12 тысяч. Об этом сообщили в Агентстве гражданской защиты Карибского бассейна, передает Xinhua.

Еще 332 человека считаются пропавшими без вести.

В результате подземных толчков были разрушены и повреждены десятки тысяч домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, в субботу мощное землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 привело к разрушению более 7 тысяч домов и повреждению еще 5 тысяч домов. В результате этого около 30 тыс. семей остались без крыши над головой.

После землетрясения тропический шторм "Грейс" принес на Гаити сильные ливни и наводнения. Циклон "Грейс" превратился в тропический шторм и на сегодняшний день грозит наводнениями и оползнями в некоторых регионах острова Гаити, где расположены Республика Гаити и Доминиканская Республика.

Агентство Телевидения Новости

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