Необходимости в третьей дозе COVID-вакцины пока нет - ВОЗ

Текущие данные не указывают на то, что бустерные вакцины против COVID-19 сейчас необходимы. Как передает Reuters, так сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, когда на пресс-конференции в Женеве ее спросили о необходимости бустеров для повышения защиты от болезни.

«Мы совершенно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы», - сказала она.

Сваминатан добавила, что необходимы дальнейшие исследования.

Старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард, имея в виду ревакцинацию, которая применяется в странах с высоким уровнем доходов, сказал репортерам, что вакцин достаточно во всем мире, «но они не попадают в нужные места в нужном порядке». По его словам, наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров.

Комментарий ВОЗ о бустерах прозвучал незадолго до того, как правительство США заявило, что планирует сделать третьи дозы вакцины, так называемые бустерные прививки, широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября, в связи с ростом числа случаев заражения Delta-коронавирусом.

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