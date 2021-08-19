Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:10
Просмотров: 92

За сутки 130 жителей Харьковщины заболели коронавирусом

За сутки 130 жителей Харьковщины заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 130 человек. Как сообщили в ХОГА, 103 из них - жители Харьковского района (95 - города Харькова).

Кроме того, 10 заболевших - из Чугуевского, по 5 - Богодуховского и Купянского, 4 - Изюмского, 3 - Красноградского районов.

За сутки выздоровели 30 больных, умерли 5.

Всего по области зарегистрирован 150751 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из общего количества заболевших 145601 больной выздоровел, 3641 - умер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 