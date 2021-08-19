За сутки 130 жителей Харьковщины заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 130 человек. Как сообщили в ХОГА, 103 из них - жители Харьковского района (95 - города Харькова).

Кроме того, 10 заболевших - из Чугуевского, по 5 - Богодуховского и Купянского, 4 - Изюмского, 3 - Красноградского районов.

За сутки выздоровели 30 больных, умерли 5.

Всего по области зарегистрирован 150751 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из общего количества заболевших 145601 больной выздоровел, 3641 - умер.

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