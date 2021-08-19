Банный переулок на пять дней закроют для движения транспорта

Движение транспорта по пер. Банному и пл. Рыбной, на участке от пл. Павловской до ул. Университетской, будет запрещено с 20 по 25 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением в сквере «Стрелка» городской ярмарки еды.

В связи с этим изменится путь следования автобуса №304э, который будет осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.

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