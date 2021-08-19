Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:11
Просмотров: 107

В Харьковском областном совете - новый глава

В Харьковском областном совете - новый глава

На внеочередной сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение уволить Артура Товмасяна.

Напомним, в июле 2021 года детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки около 1 млн грн. Вскоре подозрение по делу огласили также и главе облсовета Артуру Товмасяну. Он написал заявление об увольнении с должности главы облсовета.

Новым председателем Харьковского областного совета избрана Татьяна Егорова-Луценко, депутат от фракции "Слуга Народа". За ее кандидатуру проголосовало 76 человек.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 