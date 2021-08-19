В Харьковском областном совете - новый глава

На внеочередной сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение уволить Артура Товмасяна.

Напомним, в июле 2021 года детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки около 1 млн грн. Вскоре подозрение по делу огласили также и главе облсовета Артуру Товмасяну. Он написал заявление об увольнении с должности главы облсовета.

Новым председателем Харьковского областного совета избрана Татьяна Егорова-Луценко, депутат от фракции "Слуга Народа". За ее кандидатуру проголосовало 76 человек.

Агентство Телевидения Новости