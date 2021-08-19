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В России потерпел крушение истребитель: пилот погиб

В России потерпел крушение истребитель: пилот погиб

В Астраханской области России потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб. Такую информацию обнародовало Радио Свобода.

Истребитель упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. По информации военных источников, самолет разбился при выполнении планового полета, который выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. Для окончательного установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия.

Агентство Телевидения Новости

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