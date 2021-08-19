На Харьковщине завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур

На Харьковщине собрали почти 3,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в ХОГА, об этом информируют в Департаменте агропромышленного развития.

По данным департамента, в регионе почти завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. На полях области работало более 866 зерноуборочных комбайнов и задействовано 1802 единицы транспортных средств для перевозки зерна.

«Харьковская область занимает лидирующие позиции по валовому производству ранних зерновых и зернобобовых культур среди областей Украины. По состоянию на 19 августа аграрии собрали 3477,5 тыс. тонн зерновых с площади 744,6 тыс. га, или 99% от площади уборки при средней урожайности 46,7 ц/га», - сообщили в Департаменте агропромышленного развития Харьковской ОГА.

Уже можно говорить о лидерах жатвы 2021 года. Так, более 500 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур намолотили аграрии Изюмского района. Более 400 тыс. тонн - аграрии трех районов области. По результатам недели больше всего собрали зерна хозяйства Купянского (488,1 тыс. тонн), Лозовского (469,1) и Чугуевского (412,8) районов.

Лидерами по урожайности являются сельхозтоваропроизводители Чугуевского района, которые собрали 100% площадей при средней урожайности 54,4 ц/га. Выше областного показателя - урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур в Богодуховском (50,7 ц/га), Лозовском (50,5 ц/га), Красноградском (50,3 ц/га), Купянском (50,2 ц/га ) и Харьковском (49,8 ц/га) районах.

Справка. Из почти 3,5 млн тонн собранных ранних зерновых и зернобобовых культур, в частности, намолочено:

- пшеницы (озимой и яровой) - 2827,2 тыс. тонн с площади 583,3 тыс. га (99%), урожайность - 48,5 ц/га;

- ячменя (озимого и ярового) - 570,5 тыс. тонн с площади 135,1 тыс. га (99%), урожайность - 42,2 ц/га;

- гороха - 53,9 тыс. тонн с площади 19,4 тыс. га (100%), урожайность - 27,8 ц/га;

- озимой ржи - 8,9 тыс. тонн с площади 2,1 тыс. га (100%), урожайность - 41,0 ц/га;

- овса - 16,8 тыс. тонн с площади 4,6 тыс. га (91%), урожайность - 36,2 ц/га.

Кроме того, собрано 10,4 тыс. тонн озимого рапса с площади 3,7 тыс. га (100%), урожайность - 28,2 ц/га.

Агентство Телевидения Новости