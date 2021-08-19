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Заключенный придумал мошенническую схему присвоения денег с помощью фишинга

Заключенный придумал мошенническую схему присвоения денег с помощью фишинга

Среди пострадавших от «схемы» - граждане Украины и иностранцы. Используя поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек и в дальнейшем присваивали деньги.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, организовал схему 20-летний парень, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности он привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в Интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.

Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники давали пострадавшим ссылки на фишинговые страницы для заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн гривен.

Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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