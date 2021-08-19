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Безос снова признан самым богатым человеком в мире

Безос снова признан самым богатым человеком в мире

Издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Таким образом тройка богачей выглядит так:

1 место - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием размером 185,9 млрд долларов.

2 место - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со 180,5 млрд долларов состояния.

3 место - владелец LVMH Бернар Арно с 176,4 млрд долларов состояния.

Безос обошел владельца LVMH Бернара Арно, в начале августа возглавлявшего рейтинг. Несмотря на то, что акции Amazon в среду и упали на 1,3%, чем уменьшили состояние Безоса на 1,3 млрд долларов, акции LVMH упали на 5,2%, уменьшив состояние Арно на 9,9 млрд долларов.

Агентство Телевидения Новости

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