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COVID-сертификаты в приложении «Дія» признали в ЕС

COVID-сертификаты в приложении «Дія» признали в ЕС

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", - говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют, что COVID-сертификат - это документ в "Дії", который будет подтверждать статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Решение об эквивалентности украинского COVID-сертификата к европейскому размещен на сайте Еврокомиссии.

Агентство Телевидения Новости

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