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В зоопарке будут проводить экскурсии по зонам «Тропа тигра» и «Африканская саванна»

В зоопарке будут проводить экскурсии по зонам «Тропа тигра» и «Африканская саванна»

Экскурсии по зонам «Тропа тигра» и «Африканская саванна» будут проводить в Харьковском зоопарке после его открытия. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 19 августа, сказал директор зоопарка Алексей Григорьев.

По его словам, посетив зону «Тропа тигра», можно будет увидеть, в частности, медведей, тигров, волков, японских макак, пятнистых оленей, а в зоне «Африканская саванна» – жирафа, бегемота, слона, обезьян. Животные будут в максимально естественных для них условиях.

«Посмотрев на этих животных, вы примерно представите себе, как они живут в живой природе. Понаблюдав за ними, у вас сложится свое представление об их жизни», - отметил директор зоопарка.

Он сообщил, что в будущем в зоопарке ожидают получения орангутангов, шимпанзе, кенгуру, пингвинов, которых ранее не было в Харькове, а также слонов, белых медведей и других животных. 

Отметим, что также в зоопарке готовят новых экскурсоводов и волонтеров для сопровождения посетителей. 

Агентство Телевидения Новости

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