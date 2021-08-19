В Дробицком яру появится интерактивный музей жертв Холокоста

Проект по интерактивному оформлению Музея жертв Холокоста реализуется в Мемориальном парке «Дробицкий Яр». Об этом сообщили в горсовете.

Как рассказала директор КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» Ирина Ференцева, этот мемориальный комплекс является не только местом сохранения памяти о жертвах Холокоста, но и мощным научно-образовательным проектом.

«Это не только страница прошлого, но и живая история, которая касается всех, независимо от культуры и религии. К сожалению, случаи геноцида были и продолжают случаться на всех континентах. Чтобы подобные трагедии не происходили, важно научить молодое поколение сочувствовать и сопереживать. В скором времени наши посетители смогут более наглядно увидеть, к чему приводит межнациональная ненависть», - отметила Ирина Ференцева.

Как сообщил автор и куратор проекта Евгений Котляр, интерактивное оформление музея предусматривает создание герметичного погружения в тему с помощью музыки и видеопроекции на стенах. Также по примеру лучших музеев Европы в Зале Имен установили экран и интерактивный стол, с помощью которых посетители смогут более подробно узнавать о жизни представителей еврейской национальности в Харькове в разные периоды истории. Кроме того, авторская группа работает над созданием документального фильма, который будут презентовать посетителям во время экскурсий.

Как отметил куратор проекта, по мере накопления новой информации и исследовательских материалов мультимедийный контент музея будут расширять. Закончить интерактивное оформление планируют до декабря этого года, к 80-летию трагедии в Дробицком яру.

Отметим, что проект реализуется при поддержке и финансировании Фонда Конрада Аденауэра.

Справка. Дробицкий яр - урочище вблизи Харькова, в восточной части села Затишье, начинается в месте пересечения Московского проспекта с Окружной дорогой. Дробицкий яр получил известность как место массовых расстрелов гражданского населения нацистскими оккупантами. Всего за месяц - с декабря 1941 по январь 1942 года - в Дробицком яру расстреляли от 16 до 22 тыс. мирных жителей Харькова, в основном еврейской национальности. Отправной точкой трагедии стал день 14 декабря 1941 года, когда был опубликован приказ военного коменданта Харькова переселить всех евреев города в бараки в районе ХТЗ. Там организовали еврейское гетто, откуда ежедневно людей отправляли в Дробицкий яр, где они были расстреляны.

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