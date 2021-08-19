У харьковчан есть возможность выиграть билеты в зоопарк

Харьковский зоопарк проводит викторины для розыгрыша билетов среди харьковчан. Как сообщили в горсовете, о этом сегодня, 19 августа, рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Три викторины уже прошли, и в планах провести еще две.

По ее словам, победители викторины получат сообщения с QR-кодом для прохода, с ними свяжутся и согласуют время посещения. Ориентировочные даты - с 23 по 27 августа.

Отметим, что о проведении тематических викторин объявляют на официальном сайте зоопарка и в социальных сетях. Харьковчанам предлагают ответить на вопросы о жизни животных. Всего разыгрывается по 200 билетов.

Агентство Телевидения Новости