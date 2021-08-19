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Минздрав рекомендует регионам усилить противоэпидемический контроль

Минздрав рекомендует регионам усилить противоэпидемический контроль

Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины. Соответствующие письма направлены главам ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения. Об этом сообщается со ссылкой на сайт Минздрава.

Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В условиях пандемии украинцы должны:

носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;

соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).

Медики, которые оказывают больным COVID-19, должны:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;

организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением COVID-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР.

 

Агентство Телевидения Новости

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