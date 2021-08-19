Товмасян ушел в отставку, в облсовете - новый председатель: как прошла внеочередная сессия

Все вопросы внеочередной сессии областного совета - процедурные и связаны со сменой руководства. В июле детективы НАБУ огласили подозрение заместителю председателя Харьковского облсовета и адвокату, которые фигурируют в деле о взяточничестве. Следователи рассказали, что к ним обратился директор коммунального предприятия, и сообщил, что у него требовали взятку за сохранение должности. Цена вопроса - около миллиона гривен. Уже в начале августа о подозрении в этом деле объявили также и главе облсовета Артуру Товмасяну. Впоследствии он написал заявление о сложении полномочий и подписал документ о созыве сессии. Депутаты поддержали его отставку. Сам Товмасян отметил, что будет отстаивать свою невиновность, а по поводу работы в должности подчеркнул - оценку должны дать исключительно жители области.

Артур Товмасян, экс - председатель Харьковского областного совета:

Ви всі знаєте, що я об’їхав чимало громад і керівники на місцях, а головне - люди, відчували мою особисту підтримку та підтримку Харківської обласної ради. І саме вони можуть дати оцінку моїй та нашій з вами діяльності. Рішення скласти повноваження виважене. Я обіцяв працювати для розвитку громад і робитиму це й надалі.

Александр Скакун, который временно исполняет обязанности главы областной администрации говорит: нового председателя совета следует выбрать как можно быстрее. Ведь 11 августа правительство согласовало увольнение Айны Тимчук с должности главы ХОГА, а в Харькове выберут мэра после смерти Геннадия Кернеса только в октябре. Значит, говорит Скакун, ситуация в области должно быть контролируемой.

Александр Скакун, и.о главы ХОГА:

Політична ситуація саме сьогодні у нашій прифронтовій області, як і в 2014-му році не є стабільною, але тільки сьогодні. Я, як офіцер СБУ, хочу звернути вашу увагу, що це дуже небезпечні чинники для можливої дестабілізації ситуації в регіоні.

Единственным кандидатом на должность председателя областного совета была депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко. Она - экс-начальница теруправления юстиции, в прошлом году возглавляла штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, имеет три высших образования, является доктором юридических наук.

Татьяна Егорова-Луценко, депутат от фракции "Слуга Народа":

Це відповідальна, дійсно, посада, ключова в регіоні. Відверто заявляю, що я готова працювати на цій посаді, готова працювати для розвитку нашого регіону і робити все для того, щоб робота була стабільною, а не ворожнеча, інтриги, кулуарні якісь перемовини.

Нового руководителя областного совета депутаты избирали путем тайного голосования. Кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко поддержало 75 депутатов, еще 9 - проголосовали "против".

Татьяна Егорова-Луценко, глава Харьковского областного совета:

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду служити вірно громаді та народу України. Неухильно дотримуватись Конституції України та Законів України. Сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права та інтереси громадян. сумлінно виконувати совї посадові обовязки. Дякую.

Среди главных направлений работы Егорова-Луценко выделила медицину, агросектор и промышленность. Будет ли менять заместителей - решит позже.

Татьяна Егорова-Луценко, глава Харьковского областного совета:

На сьогодні триває апеляція і вважаю, що лише після рішення суду ми будемо проговорювати це питання. Якщо рішення суду буде скасувати президію, то звісно ми проведемо позачергову сесію, і переглянемо питання з приводу заступників.

А вот в областной администрации пока ждут решения Президента о назначении нового руководителя. Пока обязанности председателя ХОГА исполняет Александр Скакун, бывший сотрудник СБУ, который еще в 2017 году был назначен на должность заместителя.

Александр Скакун, и.о. главы ХОГА:

Я маю ряд завдань від Президента, які я повинен виконати, і ях виконаю. Перше завдання було - це стабілізувати роботу обласної ради. Вже багато зроблено по програмі Президента "Велике Будівництво". Боротьба з нерозповсюдженням корони штаму Дельта, ми знаємо, що ми на порозі виборів мера міста.

Сохранение стабильной ситуации в регионе и проведения прозрачных выборов Харьковского городского головы осенью сейчас в приоритете, говорит Скакун.

Агентство Телевидения Новости