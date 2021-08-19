Работа зоопарка возобновляется после реконструкции

Реконструкция в харьковском зоопарке продолжалась в течение пяти лет, и уже совсем скоро его двери откроются для посетителей. В первые дни после открытия в зоопарк смогут попасть только харьковчане, гости города и жители области увидеть обновленный зверинец смогут не раньше октября. В горсовете сообщили, пока на территории зоопарка будут работать экскурсионные группы, они будут набирать около 50 посетителей и водить по специальному маршруту. Во время такой экскурсии люди смогут увидеть тематические зоны "Тропа тигров" и "Африканская саванна" и познакомиться с их обитателями.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета:

Дети из многодетных семей, дети с инвалидностью, работники предприятий, которых в Харькове насчитываться около 40 тыс. они будут первыми и приоритетными посетителями на ближайшие недели.

Жанна Сусло пресс-секретарь зоопарка объясняет, его жителям нужно время чтобы привыкнуть к посетителям, ведь за период реконструкции они отвыкли от большого количество людей. К тому же не все животные привыкли к новым вольерам, им нужно освоиться на новой территории. В первые месяцы количество гостей будет ограничено - не более пяти тысяч посетителей в день. После того как животные привыкнут к людям количество посетителей увеличится.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:

Изначально, когда мы говорили о проекте, реконструкции говорилось, что зоопарк переходит от антропоцентричного подхода, когда человек на первом месте, к биоцентричному, когда на первом месте благополучие животных. Поэтому соответственно в новом зоопарке построено исходя из этого принципа, поэтому мы ждем, максимально выжидаем, когда животные будут чувствовать себя комфортно.

Также уменьшится количество животных в зоопарке, если раньше в зверинце было 6 тысяч жителей, теперь их будет примерно полторы тысячи. Так как новые вольеры стали довольно просторными, пришлось часть коллекции передать в другие зверинцы. Директор зоопарка Алексей Григорьев, объясняет, они прежде всего заботятся о комфорте животных, поэтому создают все условия, чтобы их жителям было удобно. Поэтому при реконструкции специалисты воссоздали природный ландшафт и организовать места для игр чтобы животные не скучали.

Алексей Григорьев, директор зоопарка:

И вот теперь, когда мы взялись вместе с городским советом за реконструкцию, мы создали для медведей пространство, где на одного медведя 400 метров жилья.

На данный момент в зоопарке продолжается реконструкция. Сейчас ведутся работы по созданию новых вольеров для пингвинов и белых медведей.

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